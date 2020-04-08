د. عبدالمجيد الجلاَّل: منظمة الصحة العالمية تحت الابتزاز الأمريكي!

يبدو أنَّ الرئيس الأمريكي رونالد ترامب يرفض الاعتراف بتقصيره ، وإهماله ، في مواجهة وباء كورونا ، ويحاول توجيه الاتهام إلى خصومه من الديمقراطيين ، والإعلام الزائف كما يصفه ، والدولة العميقة ، باستهدافه شخصياً ، أو باستهداف إداراته.

هذه المرة صبَّ جام غضبه وسخطه ، على منظمة الصحة العالمية ، متهماً إياها، بالعمل لصالح الصين ، وتضليل بلاده فيما يتعلق بمنع السفر من وإلى الصين، على إثر تفشي كورونا ، وقال الرئيس ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز، إن كل خطوات منظمة الصحة العالمية لمواجهة كورونا كانت خاطئة ولمصلحة الصين!

رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي ، هو الآخر ، أدلى بدلوه، تجاه المنظمة ، فقال من غير المسموح تحويل المنظمة ، إلى أداة سياسية بيد الصين، ما أدى إلى فشل المنظمة ، وعدم كفاءتها ، في مراقبة حالة الوباء في الصين ، وفشلها كذلك ، في إلزامها بالشفافية في إظهار الأرقام الحقيقية للمصابين ، وهو ما تسبب ، وفقاً للرؤية الأمريكية ، في تفشي الوباء!

وعقب هذه الموجة ، من الغضب والسخط الأمريكي ، قررت إدارة الرئيس ترامب تجميد حصة الولايات المتحدة في ميزانية منظمة الصحة العالمية ، وهو قرار مؤسف ، سيؤدي في الغالب ، إلى إضعاف المنظمة ، لجهة القيام بوظائفها الدولية ، لخدمة الجوانب الوقائية والصحية في كل بقاع العالم.

صحيحٌ أنَّ منظمة الصحة العالمية تتحمل جزءاً من المسؤولية ، حيث تأخرت كثيراً، في إعلان فيروس الكورونا وباءً عالمياً ، لكن الرئيس ترامب ، يتحمل مسؤولية أكبر ، حيث طالب الشعب الأمريكي بعدم تضخيم أمر الكورونا ، بل وشبهه بأنفلونزا موسمية.

أكثر من ذلك ، نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، تقريراً ، ذكرت فيه نصاً بأنَّ وكالات الاستخبارات الأمريكية، قد حذرت الرئيس دونالد ترامب، في يناير الماضي، من حجم وقوة انتشار فيروس كورونا ، في الصين. وقد صورت الاستخبارات للرئيس ترامب ، طبيعة الانتشار العالمي للوباء حينها ، وكيف تقلل الصين من شأن حدته ، بالإضافة إلى توضيح احتمالات حاجة البلاد لإجراءات حكومية لاحتواء الأمر.

ولكن ، والكلام لصحيفة واشنطن بوست ، اختار الرئيس ترامب استبعاد الأمر ، وعدم توقع حدوثه ، ومن ثمَّ ، فهو يتحمل ، وإدارته ، المسؤولية الأكبر ، في عدم القيام باتخاذ إجراءات احترازية مبكرة ، كان يمكن معها ، محاصرة الوباء ، ووقف انتشاره ، في الولايات المتحدة الأمريكية ، ولما أصاب أكثر من 400 ألف ، ونحو 13 ألف وفاة حتى هذه اللحظة ، والحبل على الجرار، بل ، ووفقاً لدراسة أمريكية من المتوقع أن يصل عدد الوفيات إلى 82 ألف بحلول أغسطس القادم !

خلاصة القول ، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينطبق على سياساته وأفكاره ومزاجيته ، المثل العربي ” رمَتْني بدائها وانسلَّت ” .