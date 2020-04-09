مصر: عقوبة للإعلامي محمود سعد بسبب حلقة “الشلولو” وفيروس كورونا! (فيديو)

وجه المجلس الأعلى للإعلام إنذاراً وعقوبة لفتِ نظرٍ للإعلامي المصري محمود سعد؛ بسبب ما تناوله بخصوص “الشلولو” واعتباره علاجا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر قد تداولوا مقطع فيديو لرئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية في مصر مجدي نزيه، خلال لقاء تلفزيوني على قناة النهار، قال فيه إن “أكلة مصرية قديمة اسمها الشلولو من أكفأ مقومات المناعة والمضادات لفيروس كورونا”.

وصرح مجدي نزيه خلال استضافته في برنامج “باب الخلق” الذي يذاع على قناة “النهار” الفضائية المصرية، بأن “الشلولو تتكون من الملوخية الناشفة والماء المثلج والبصل والثوم والليمون والملح”.

وأشار رئيس قسم التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية في مصر إلى أن الوصفة قديمة وتعود إلى 5 آلاف سنة.

في السياق، قرر المجلس الأعلى للإعلام معاقبة برنامج “آخر النهار” الذي يقدمه تامر أمين على قناة “النهار” بسبب استخدام مقدم البرنامج ألفاظا لا تليق على الشاشة في تعليقه على خروج المصريين إلى شاطئ البحر في ظل تفشي وانتشار فيروس كورونا.







