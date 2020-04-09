موسكو د ب أ : كشف متحدث لوزارة الطاقة الروسية عن استعداد روسيا لخفض إنتاجها النفطي بنسبة 14% عن مستوى الإنتاج في الربع الأول من 2020، وذلك قبل اجتماع مزمع لدول تحالف “أوبك بلس”، الذي يضم دول منظمة الدول المنتجة للبترول والمنتجين المتحالفين من خارج المنظمة، لبحث سوق النفط.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن المتحدث القول إن روسيا على استعداد لخفض الإنتاج بواقع 1.6 مليون برميل يوميا.

وشدد المتحدث على أن موسكو ستوافق على هذا الخفض في حال قيام الدول الأخرى بتلقيص إنتاجها بشكل متناسب، وفقا لوكالة “تاس” الروسية.

وتعقد دول تحالف “أوبك بلس” ومنتجون آخرون اليوم اجتماعا طارئا عبر جسر تلفزيوني، لبحث إبرام اتفاق جديد لخفض الإنتاج بهدف دعم أسواق النفط المتهاوية.

ووفقا لموسكو فإن الحديث يجري عن تنفيذ خفض إجمالي بواقع عشرة ملايين برميل في اليوم، وذلك في ظل تراجع الطلب العالمي على الخام بسبب جائحة كورونا.