واشنطن – رويترز : قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن منتجي النفط الأمريكيين خفضوا بالفعل الإنتاج وإنه يملك خيارات كثيرة إذا لم تقلص الدول المنتجة إنتاجيهما حين تجتمعان مع مصدرين آخرين اليوم الخميس.