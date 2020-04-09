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وزارة الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 ثانيةآخر تحديث : منذ 23 ثانية
وزارة الصحة الفلسطينية: لا إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت الوزارة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الخميس: “لا إصابات جديدة بفيروس كورونا حتى هذه الساعة ما يجعل عدد الإصابات يثبت عند 263”.

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وسجلت في الأراضي الفلسطينية حتى الآن وفاة واحدة ناجمة عن كورونا، فيما بلغ عدد المتعافين من الوباء 44 شخصا.

وأكد المدير العام للرعاية الأولية في الوزارة، كمال الشخرة، أثناء موجز صحفي عقده اليوم، أن السلطات أجرت 16086 فحصا مخبريا، منذ بدء تفشي الفيروس في الأراضي الفلسطينية.

المصدر: RT + وفا

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378418

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