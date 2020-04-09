ارتفاع أسعار النفط قبيل اجتماع “أوبك +” المرتقب

كل الوطن- سبتونيك عربى:

سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعا في وقت يتطلع فيه المستثمرون، إلى نتائج اجتماع “أوبك+”، المزمع انعقاده اليوم.

بحلول الساعة 7.54 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت بحر الشمال بنسبة 0.7 % إلى 33.07 دولار للبرميل، في حين ارتفع سعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 2.95 % إلى 25.83 دولار للبرميل الواحد.

وأعلن مصدر مطلع أن أمين عام منظمة الدول المنتجة للنفط “أوبك” محمد باركندو، سيبحث قبل انعقاد جلسة الخميس مع دول “أوبك+” استعدادهم لتقليص الإنتاج وسيستمع لمقترحاتهم.

من جانبه أعلن وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أمس الأربعاء، أن بلاده تعتقد أن اجتماع “أوبك+” سيكون مثمرا وسيساعد على تحقيق التوازن في سوق النفط.

وانهارت أسعار النفط، في الأسابيع الأخيرة، جراء انتشار فيروس “كورونا”، وفي ظل الخلاف بين السعودية وروسيا، بعد انهيار التحالف النفطي بين المنظمة وروسيا.

ومن المقرر أن يعقد وزراء النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” والمتحالفين معها بقيادة روسيا اجتماعا مشتركا عبر تقنية الفيديو كونفرانس اليوم الخميس، للتوصل لاتفاق جديد لخفض الإنتاج يهدف إلى إعادة الاستقرار والتوازن للسوق النفطية بعد انتشار وباء كورونا المستجد.

على جانب آخر، أعلنت المملكة العربية السعودية، الثلاثاء المنصرم، عقد اجتماع افتراضي لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين الكبرى الجمعة المقبل بهدف “تعزيز الحوار والتعاون العالمي لضمان استقرار أسواق الطاقة وتمكين اقتصاد عالمي أقوى”.