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وكالة: دبي تقرر وقف التعيينات الجديدة وخفض الإنفاق

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
وكالة: دبي تقرر وقف التعيينات الجديدة وخفض الإنفاق
قالت “رويترز” إنها اطلعت على “وثيقة رسمية” أظهرت أن دائرة المالية في دبي أبلغت جميع الهيئات الحكومية بخفض الإنفاق المالي بواقع النصف على الأقل.
وحسب “رويترز”، أظهرت الوثيقة أيضا “تقليص النفقات الإدارية والعامة بما لا يقل عن 20 في المئة ووقف التعيينات الجديدة حتى إشعار آخر، استجابة لتفشي فيروس كورونا“.

وأبلغت الدائرة جميع الهيئات الحكومية بتعليق جميع مشاريع التشييد التي لم تبدأ حتى إشعار آخر وعدم السماح بأي زيادات في الإنفاق لمشاريع البناء الجارية.

واعتمد مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس الأربعاء، منح إجازات مدفوعة الراتب لبعض الحالات الاستثنائية من الموظفين في الحكومة الاتحادية، وذلك ضمن

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قرار جديد من دبي لمكافحة تفشي فيروس كورونا

وأعلنت اقتصادية دبي في بيان عبر “تويتر”، أول من أمس الثلاثاء، تمديد المدينة التي تعد المركز التجاري لدولة الإمارات، إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل/ نيسان الجاري، في إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البيان أن الأنشطة المستثناة من الإغلاق ستظل تعمل كالمعتاد في تلك الفترة.

وكانت دبي قد أعلنت إغلاقا عاما لمدة أسبوعين بدءا من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، من يوم 4 أبريل لتعقيم الإمارة واحتواء الفيروس.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378423

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