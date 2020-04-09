وكالة: دبي تقرر وقف التعيينات الجديدة وخفض الإنفاق

وأعلنت اقتصادية دبي في بيان عبر “تويتر”، أول من أمس الثلاثاء، تمديد المدينة التي تعد المركز التجاري لدولة الإمارات، إغلاق الأنشطة التجارية حتى 18 أبريل/ نيسان الجاري، في إطار جهود احتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البيان أن الأنشطة المستثناة من الإغلاق ستظل تعمل كالمعتاد في تلك الفترة.

وكانت دبي قد أعلنت إغلاقا عاما لمدة أسبوعين بدءا من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، من يوم 4 أبريل لتعقيم الإمارة واحتواء الفيروس.