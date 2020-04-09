تسجيل الدخول
» » الأمير عبد الرحمن بن مساعد يرد على شائعة “وجود إصابات بكورونا” في العائلة الحاكمة

الأمير عبد الرحمن بن مساعد يرد على شائعة “وجود إصابات بكورونا” في العائلة الحاكمة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
الأمير عبد الرحمن بن مساعد يرد على شائعة “وجود إصابات بكورونا” في العائلة الحاكمة

رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، على تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، يشير إلى “إصابة 150 أميرا سعوديا بفيروس كورونا”.

وقال الأمير السعودي في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة في “تويتر”، إنه “لنفترض أن هذا الخبر صحيح وأن بين المصابين بفيروس كورونا في المملكة، والذين وصل عددهم إلى 3000 مصاب، 150 من آل سعود. آل سعود أسرة سعودية مثل أي أسرة أفرادها يصيبهم المرض”.

اقرأ أيضا...

وأضاف قائلا إن “فيروس كورونا قد يجدون له علاجا، أما غباؤكم وحقدكم فليس له علاج”.

المصدر: RT

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378437

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.