الأمير عبد الرحمن بن مساعد يرد على شائعة “وجود إصابات بكورونا” في العائلة الحاكمة

رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز، على تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، يشير إلى “إصابة 150 أميرا سعوديا بفيروس كورونا”.

وقال الأمير السعودي في تغريدة نشرها على صفحته الخاصة في “تويتر”، إنه “لنفترض أن هذا الخبر صحيح وأن بين المصابين بفيروس كورونا في المملكة، والذين وصل عددهم إلى 3000 مصاب، 150 من آل سعود. آل سعود أسرة سعودية مثل أي أسرة أفرادها يصيبهم المرض”.

وأضاف قائلا إن “فيروس كورونا قد يجدون له علاجا، أما غباؤكم وحقدكم فليس له علاج”.

عدد المصابين بكورونا في السعودية الى الآن يقارب ال3000 شخص..

لنفنترض أن هذا الخبر صحيح وأن بين ال3000 مصاب 150 من آل سعود .. آل سعود أسرة سعودية مثل أي أسرة أفرادها يصيبهم المرض.. شفى الله المصابين في بلادي وفي كل مكان.. كورونا قد يجدون علاجًا

له ..

غباؤكم وحقدكم ليس له..! https://t.co/ZqPfaj4y6e — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) April 9, 2020

المصدر: RT