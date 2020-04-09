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“الصحّة السعودية”: تسجيل 355 إصابة جديدة بـفيروس كورونا.. والحصيلة 3287

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-09T16:03:22+03:00
2020-04-09T16:41:14+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 دقيقةآخر تحديث : منذ 39 دقيقة
“الصحّة السعودية”: تسجيل 355 إصابة جديدة بـفيروس كورونا.. والحصيلة 3287

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 355 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل بذلك إجمالي الإصابات إلى 3287 حتى الآن.

وأكدت الوزارة 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع الوفيات 44 حالة، مقابل 35 حالة تعافي جديدة بحيث وصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 666 شخصا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378440

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