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اليابان تبتكر علاجاً لكورونا وتعتزم تقديمه لـ50 دولة بينها المملكة

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
اليابان تبتكر علاجاً لكورونا وتعتزم تقديمه لـ50 دولة بينها المملكة
000 Hkg10110495 1170x585 1 - كل الوطنكل الوطن- وكالات:  تعتزم اليابان تقديم عقار Avigan المضاد للإنفلونزا مجاناً إلى 20 دولة حول العالم، في إطار شراكة دولية واسعة النطاق في أبحاث سريرية لعلاج مرضى كوفيد-19، بحسب ما نشرته صحيفة Japan Times، نقلاً عن وزير الخارجية الياباني، توشيميتسو موتيجي. وستشمل الدول العشرين، التي ستحصل على العقار، الخاضع حالياً للتجارب السريرية كعلاج لكوفيد-19، كلاً من المملكة العربية السعودية، إندونيسيا، وبلغاريا وجمهورية التشيك وميانمار، بالإضافة إلى 30 دولة أخرى أبدت اهتماماً. في الحصول عليه.

وستصبح ولاية ماستشوستس أول ولاية أميركية تجرب عقار favipiravir الياباني على البشر، بعد الحصول على الضوء الأخضر من إدارة الأغذية والدواء، لاستخدامه كعقار محتمل ضد وباء كوفيد-19.

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ونقلت صحيفة (بوستن غلوب) عن مصدر طبي قوله يوم الأربعاء إن ثلاث مستشفيات كبرى في بوسطن ستختبر الدواء المضاد للفيروسات، على مجموعة عشوائية من البشر.

وقال دكتور كيث فلاهيرتي الذي يقود التجارب السريرية على الدواء بمستشفى ماسيتشوستس العام، إن “علينا ترتيب الأولويات، ومن المؤكد أن هذا (الدواء) ارتقى إلى سلم الأولويات”.

وظلت اليابان تروج لدوائها المعروف باسم “أفيغان” منذ أواخر مارس، كعلاج محتمل للوباء. وهو من إنتاج شركة Fujifilm Holdings Corp اليابانية.

مسؤول صيني في وزارة العلوم والتكنولوجيا كان قد قال، بحسب الغادريان، إن الدواء “فعال بشكل واضح ولديه درجة عالية من الأمان” بعد أن حقق نتائج إيجابية في عملية تجريبية شملت 320 مريضا من ووهان.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378450

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