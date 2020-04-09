تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في عمان

أعلنت وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 38 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد19 وبذلك يصبح العدد الكلّي للحالات المسجلة في السلطنة 457 حالة وعدد الوفيات حالتين.