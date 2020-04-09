وزارة الصحّة السعودية تصدر توجيهات للمواطنين بشأن شهر رمضان

أهابت وزارة الصحة السعودية بالمواطنين توخي الحيطة والحذر، وتجنب التجمعات واللقاءات مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

ودعا عبد الله عسيري وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، إلى تعديل السلوك خاصة مع قرب شهر رمضان المبارك في ما يتعلق باللقاءات والتجمعات والذهاب إلى مواقع التسوق.

وقال عسيري: “مهم جدا أن ندرك في هذه المرحلة أن شهر رمضان هذا العام يختلف عن رمضان في العام الماضي والأعوام السابقة، يجب أن نعدل من سلوكنا لتتناسب مع الأوضاع الراهنة، ومن ذلك البقاء في المنازل وعدم مخالطة الناس”.

وأكد أن الإمكانيات متوفرة لكل الناس لمواصلة أعمالهم عن بعد عن طريق التواصل المرئي والمسموع.

وصرح بأن الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والتقليل من عدد الإصابات، مشددا على أن بقاء الناس في منازلهم فيه حماية للمجتمع من انتشار الفيروس.

وأوضح أن العالم انتقل حاليا من مرحلة تقليل الإصابات إلى مرحلة تخفيف الأثر من مرض فيروس كورونا، مبينا أن موضوع تقليل الإصابات لا يزال ممكنا بتطبيق إجراء التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن “كوفيد – 19” لم يتغير من ناحية الأعراض وطرق الانتقال، عن طريق الإفرازات التنفسية أثناء السعال والعطاس ومخالطة المصابين وملامسة الأسطح الملوثة.

المصدر: واس