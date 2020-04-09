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نحو 900 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا خلال يوم

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 36 ثانيةآخر تحديث : منذ 36 ثانية
نحو 900 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا خلال يوم

أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيل 891 وفاة على الأقل بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” خلال الساعات الـ24 الماضية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

كما أعلنت وزارة الصحة في إنجلترا اليوم الخميس، عن تسجيل 765 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا، لتبلغ حصيلة الضحايا 7248 .

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وفي ويلز، أعلنت وكالة الصحة العامة عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس بـ41 حالة وفاة، إلى 286 وفاة.

وفي إسكتلندا، أعلنت رئيسة الحكومة نيكولا ستورجن عن 81 وفاة جديدة لتصل حصيلة الضحايا إلى 447 وفاة.

وفي إيرلندا الشمالية، سجلت السلطات أربع وفيات جديدة بسبب كورونا بلغ بها إجمالي عدد الوفيات 82 حالة.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الصحة البريطانية في وقت لاحق من اليوم بيانا عاما عن آخر تطورات تفشي الفيروس في المملكة المتحدة فيما سجلت المملكة المتحدة أمس 938 وفاة ناجمة عن الفيروس.

المصدر: غارديان

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378477

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