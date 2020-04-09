مصر.. 139 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الخميس، تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 15 شخصا بينهم رجل أجنبي.

وأوضح خالد مجاهد مستشار وزارة الصحة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها المخبرية من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد، ارتفع ليصبح 468 حالة، ضمنهم 348 متعافيا.

وأكدت الوزارة خروج 43 من المصابين بكورونا من مستشفى العزل وبينهم رجل أجنبي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 348 حتى اليوم.

وأضاف مجاهد أن جميع الحالات المسجلة إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، بلغ 1699 حالة.

المصدر: RT