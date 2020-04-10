تسجيل الدخول
» » فيصل بن بندر يطلع على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول في الرياض

فيصل بن بندر يطلع على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول في الرياض

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-10T00:39:52+03:00
2020-04-10T00:45:29+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 6 دقائقآخر تحديث : منذ 6 دقائق
فيصل بن بندر يطلع على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول في الرياض

كل الوطن – واس

اطلع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على التقارير الأمنية والرقابية بعد منع التجول في مدينة الرياض 24 ساعة .

واستعرض سموه التقرير الأعمال والتنظيم الميداني ومشاركة الجهات الأمنية والعسكرية، وإجراءات التعامل مع المخالفين وإحصائيات بيانية والتعامل مع الاستثناءات وتسهيل الخدمات للمواطنين والمقيمين في المنطقة.

اقرأ أيضا...

كما اطلع سموه على تقارير فيما تشهده مدينة الرياض ومحافظاتها من وفرة سلع واحتياجات أساسية، وآلية الجولات التفتيشية والرقابية.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن بندر بالتزام المواطنين والمقيمين بأمر منع التجول ، مقدماً شكره وتقديره على التزامهم, كما قدم سموه شكره لرجال الأمن والصحة والقطاعات الخدمية كافة على إسهاماتهم وتضحياتهم الجلية.

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378499

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.