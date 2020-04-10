تسجيل الدخول
» » إحصائية جديدة: 103 أطباء في إيطاليا فقدوا حياتهم بسبب كورونا

إحصائية جديدة: 103 أطباء في إيطاليا فقدوا حياتهم بسبب كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثعربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 39 ثانيةآخر تحديث : منذ 39 ثانية
إحصائية جديدة: 103 أطباء في إيطاليا فقدوا حياتهم بسبب كورونا

أفادت آخر احصائية للفيدرالية الوطنية الإيطالية لنقابة الأطباء بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد، من الأطباء في إيطاليا اليوم الخميس إلى 103 ضحايا.
وأشارت على موقعها الرسمي إلى أن القائمة تشمل أيضا أطباء متقاعدين تم استدعاؤهم مؤخرا بسبب حالة الطوارئ الصحية الراهنة.

وذكرت أن بين ضحايا العاملين في القطاع الصحي 26 من الممرضين، قضوا بسبب بقائهم لفترة أطول مع المرضى.

اقرأ أيضا...

ويبلغ إجمالي العاملين في القطاع الطبي المصابين بالفيروس في إيطاليا 12.681 شخص، بمن فيهم فنيو المختبرات وسائقو سيارات الإسعاف والمساعدون الطبيون.

المصدر: وكالة آكي الإيطالية

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378505

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.