إحصائية جديدة: 103 أطباء في إيطاليا فقدوا حياتهم بسبب كورونا

أفادت آخر احصائية للفيدرالية الوطنية الإيطالية لنقابة الأطباء بارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد، من الأطباء في إيطاليا اليوم الخميس إلى 103 ضحايا.

وأشارت على موقعها الرسمي إلى أن القائمة تشمل أيضا أطباء متقاعدين تم استدعاؤهم مؤخرا بسبب حالة الطوارئ الصحية الراهنة.

وذكرت أن بين ضحايا العاملين في القطاع الصحي 26 من الممرضين، قضوا بسبب بقائهم لفترة أطول مع المرضى.

ويبلغ إجمالي العاملين في القطاع الطبي المصابين بالفيروس في إيطاليا 12.681 شخص، بمن فيهم فنيو المختبرات وسائقو سيارات الإسعاف والمساعدون الطبيون.

المصدر: وكالة آكي الإيطالية