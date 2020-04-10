مفاجأة في أزمة بلايلي الجزائري مع الأهلي السعودي

تدخلت إدارة النادي الأهلي السعودي لحل أزمة المستحقات المتأخرة لدى نجم الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري الدولي يوسف بلايلي.

وأفادت صحيفة “عكاظ” بأن إدارة النادي الأهلي أودعت راتب شهرين في حساب المحترف الجزائري، وذلك قبل ساعات من انتهاء المهلة التي حددها اللاعب في خطاب أرسله لإدارة النادي نظرا لعدم تسلم مستحقاته المالية واضعا العاشر من شهر أبريل الحالي كموعد نهائي لاستلام مستحقاته أو إلغاء عقده مع النادي من طرف واحد.

وأكدت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية أن بلايلي كان بصدد تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” ضد النادي، لتأخر رواتبه لثلاثة أشهر وطالب بفسخ عقده.

من جهة أخرى كشفت تقارير صحفية عن قرار إدارة الأهلي، بالسماح لمحترفي الفريق الأول، بالتواصل مع سفارات بلادهم في السعودية، من أجل التنسيق بشأن عودتهم إلى بلادهم وقضاء فترة التوقف برفقة أسرهم.

وذكرت صحيفة “عكاظ” أن إدارة الأهلي وافقت على سفر اللاعبين لبلدانهم، في ظل تعليق النشاط الكروي بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، على أن تكون عودتهم في شهر أغسطس المقبل.

وأضافت الصحيفة أن الإدارة تتجه نحو الخصم من رواتب كافة لاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري لمدة 4 شهور، بينما تواصل الإدارة دراستها بشأن نسبة الخصم، التي سوف تتراوح بين 30 و50%، من أجل الوصول إلى نسبة مرضية لكافة الأطراف.

المصدر:”صحيفة عكاظ السعودية”