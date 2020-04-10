علماء يقترحون طريقة علاج جديدة لوقف السرطان

ابتكر علماء جامعة بيردو الأمريكية طريقة جديدة لعلاج السرطان، يمكن أن تساعد على وقف نمو أورام بعض أنواعه مثل سرطان البروستات.

ويقول، الدكتور ماركس فيغيريدو الاستاذ المشارك في قسم العلوم الطبية الأساسية بكلية الطب البيطري الجامعية، الذي كان أحد المشرفين على سير البحث، “لقد ابتكرنا طريقة علاج، يمكن أن تساعد على جذب وتحفيز الخلايا المناعية القادرة على تدمير الخلايا السرطانية، وأيضا المساهمة في إصلاح العظام والأنسجة المتضررة من الأورام السرطانية”.

وأضاف، “تكمن إحدى أفضل ميزات هذه التكنولوجيا في أنها تبشر بإمكانية استخدامها علاج أنواع عديدة من السرطان”.

وقد استخدم الباحثون في تجاربهم بروتين يسمى إنترليكين -27 “(IL-27” (interleukin-27)، الذي أظهر نتائج واعدة جدا في تخفيض نمو الأورام ومنع انتشار السرطان في الجسم.

المصدر: ميديك فوروم