ألمانيا.. أكثر من 50 ألف حالة شفاء من كورونا

أعلن وزير الصحة الألماني ينس شبان، أن عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا في بلاده، تجاوزت 50 ألف شخص.

وقال شبان في مؤتمر صحفي، بالعاصمة برلين، الخميس، إن التدابير التي اتخذتها الحكومة للحد من تفشي كورونا، أثرت بشكل كبير على الحياة الطبيعية في ألمانيا.

وأضاف أن التدابير الوقائية أظهرت فعاليتها في الحد من انتشار الفيروس، حيث تشير إحصائيات معهد “روبرت كوخ” إلى وجود 110 آلاف إصابة، تماثل منهم للشفاء أكثر من 50 ألف شخص.

وأشار أن عيد الفصح سيبدأ غدا الجمعة، داعيا كافة المواطنين لمواصلة الالتزام بالتدابير، لعدم إلحاق الخطر بالنجاح الذي تحقق بمواجهة الفيروس.

ولفت إلى أن الحكومة تهدف لرفع التدابير واحدا تلو الآخر بهدف عودة الحياة إلى طبيعتها في أقرب فرصة، إلا أن الأمر ليس ممكنا في الوقت الحالي.

وأكد أن القطاع الصحي الألماني قائم على أسس متينة، مضيفا أن عدد المصابين بالفيروس الخاضعين للعلاج في قسم العناية المركزة يبلغ حوالي 3 آلاف، في حين ما زال حوالي 10 آلاف سرير في العناية المركزة شاغرة.

الأناضول