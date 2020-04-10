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بريطانيا.. 881 وفاة بكورونا في يوم ترفع الحصيلة إلى 7978

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
بريطانيا.. 881 وفاة بكورونا في يوم ترفع الحصيلة إلى 7978

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، الخميس، ارتفاع وفيات كورونا في البلاد إلى 7 آلاف و978، بعد تسجيل 881 حالة وفاة في يوم.

وقالت في بيان إن إجمالي الأشخاص الذي خضعوا لاختبار كورونا بلغ 243421، تأكد إصابة 65077 منهم بالفيروس، فيما توفي 7978 شخص.

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بدوره أعلن وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، أن الحجر الصحي المفروض في عموم البلاد سيستمر، على أن يعاد النظر في الأمر بعد أسبوع.

وأصاب الفيروس، حتى مساء الخميس، نحو مليون و578 ألفا في العالم، توفي منهم قرابة 94 ألفا، فيما تجاوز عدد المتعافين 348 ألفا.

الأناضول

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378545

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