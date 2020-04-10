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“الصحة السعودية: 364 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. الحصيلة ترتفع إلى 3651

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-10T19:04:50+03:00
2020-04-10T19:07:15+03:00
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 4 دقائقآخر تحديث : منذ 4 دقائق
“الصحة السعودية: 364 إصابة جديدة بـ”كورونا”.. الحصيلة ترتفع إلى 3651

كل الوطن – الرياض

أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19) في المملكة إلي 3651 حالة مؤكدة، بزيادة 364 إصابة عن المسجلة أمس.

وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي اليوم انه تم تسجيل 3 وفيات جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 47 حالة وفاة، وتم تسجيل تعافي 19 حالة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 685 حالة.

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وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أنها أجرت 115585 فحصًا مخبريًّا لفيروس كورونا المستجد في المملكة، بمعدل 3340 فحصًا لكل مليون نسمة من السكان.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في المملكة حتى يوم 8 إبريل الجاري، بلغ (115585) فحصًا، وذلك في 10 مختبرات في أنحاء المملكة، باستخدام تقنية البلمرة الجزيئية، بمعدل (3340) فحصًا لكل مليون من السكان.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378548

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