كورونا.. 21 وفاة في الجزائر ترفع الإجمالي إلى 256

أعلنت الجزائر، الجمعة، ارتفاع إجمالي وفيات فيروس كورونا إلى 256، إثر تسجيل 21 حالة جديدة.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة جمال فورار، في الإيجاز اليومي لحصيلة كورونا، إنه “تم تسجيل 21 وفاة أخرى و95 إصابة بالفيروس، ترفع الإجمالي إلى 1761 إصابة من ضمنها 256 وفاة”.

وأوضح فورار، أن “عدد المتعافين من الفيروس بلغ 405 أشخاص من إجمالي المصابين، بعد تعافي 58 مصابا منذ الخميس”.

وحتى مساء الجمعة، بلغ عدد مصابي كورونا حول العالم نحو مليون و648 ألفا، توفي منهم أكثر من 100 ألف، فيما تعافى قرابة 370 ألفا، بحسب موقع “Worldometer”.

الأناضول