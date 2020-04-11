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الصحة السعودية: خمس وفيات و383 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية

قفزة قياسية ثالثة على التوالي.. والحصيلة تتجاوز الـ4000

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-11T16:19:49+03:00
2020-04-11T16:20:20+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
الصحة السعودية: خمس وفيات و383 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية

كل الوطن – متابعات

شهدت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في السعودية اليوم السبت قفزة قياسية جديدة، بتسجيل سلطات المملكة خمس وفيات و383 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية.

أكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة ارتفع إلى 4033، فيما وصلت حصيلة الوفيات إلى 52 حالة.

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ولفتت الوزارة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت في مكة المكرمة (131) والمدينة المنورة (95) والرياض (76) وجدة (50) والدمام (15) وينبع (5) وسبت العلاية (3) والهفوف (3) والخبر (1) والطائف (1) وميسان (1) والشملي (1).

وتماثل 35 مريضا للشفاء من كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 720 شخصا.

وشهدت حصيلة الإصابات الجديدة في المملكة ارتفاعا قياسيا لليوم الثالث على التوالي، ورصدت السلطات السعودية الخميس والجمعة الماضيين 355 و364 إصابة على التوالي.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378574

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