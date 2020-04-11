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آل الشيخ: صلاة التراويح والجنائز في البيوت أفضل

كل الوطن - فريق التحرير
دين ودنيامحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 38 ثانيةآخر تحديث : منذ 38 ثانية
آل الشيخ: صلاة التراويح والجنائز في البيوت أفضل

كل الوطن – الرياض

أوضح وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ د. عبداللطيف آل الشيخ أن أداء الصلاة في المساجد سيكون بعد زوال الغمة وارتفاعها , وأن تعليق صلاة الفرائض أهم من تعليق صلاة التراويح وأعظم وقد تم ذلك في جميع المساجد عدا الحرمين الشريفين , وقال : نرجو من الله القبول سواء أقيمت التراويح في المساجد ونرجو ذلك إن شاء الله أو في البيوت وهو الذي نرى بأنه أفضل , نسأل أن يتقبل من الجميع ويرفع عن البشرية هذا الوباء الذي حل بهم.

وحول صلاة الجنائز قال آل الشيخ : من باب الاحتياط بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى فعل الأسباب , ومنها العمل بما يرد من إرشادات أو تعليمات من وزارة الصحة والجهات المعنية , والتي تؤكد على منع التجمعات , لذلك فإن صلاة الجنائز تتم في المقابر بحيث لا يتجاوز الحضور 5 – 6 من ذوي المتوفى , والبقية يصلون في بيوتهم , وصلاة الجنائز ليست أعظم من الصلوات المفروضة , لذلك بالإمكان الصلاة ولو فرادى , المهم ألا يكون هناك عدد كبير يكون سببا في نقل العدوى لا سمح الله.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378579

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