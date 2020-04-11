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أمانة الرياض توزع عبوات المعقم على المواطنين والمقيمين مجانا

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 17 ثانيةآخر تحديث : منذ 17 ثانية
أمانة الرياض توزع عبوات المعقم على المواطنين والمقيمين مجانا

أعلنت أمانة العاصمة السعودية الرياض، عن توزيع 230.560 عبوة من المعقم المنتج في مختبراتها المركزية مجانا على المواطنين والمقيمين.

أمانة الرياض توزع عبوات المعقم على المواطنين والمقيمين مجانابقفزة قياسية ثالثة على التوالي.. عدد الإصابات بكورونا في السعودية يتجاوز الـ4000
وأوضحت الأمانة، أن “الخطوة جاءت في إطار مسؤوليتها المجتمعية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد في المملكة”.

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وأشارت، إلى استمرار الجهود لتقديم المعقم إلى أكثر الفئات احتياجا له، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والجمعيات الخيرية.

المصدر: “أمانة الرياض تويتر”

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378614

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