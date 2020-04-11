د. خيرية السقاف : عدا الإنسان!.

نسمع ذواتنا في كثرة الصمت
حين يكون ضجيجه فراغاً يشبه الفضاء؟!…
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استبدل العلماء مصطلح «الأثير» بمصطلح «الفراغ»
بينما ظل المشُوقون لأصواتٍ يحبونها
ينتظرون أن يحملها «الأثير» إلى فراغهم !!..
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لو أن جعبة الكاتب فارغة، أكان للقلم
أن يخط كلمة؟!..
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البشرية في عنق زجاجة؛
إنها تختنق بأحلامها؟!..
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الحرية الآن لكل الكائنات غير العاقلة
عدا الإنسان!..
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قارئ المعنى ذكي التأويل!..
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سلوكُ المرءِ مع الوقتِ، نهجُ عقلِه!..
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النية الحسنة درعٌ لظهر صاحبها!..
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«القمر العملاق» المتسلِّل من النوافذ
مواساة للركود
في البيوت المغلقة!
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تنبت الزهور في الأشجار
لا تبالي بعزلة المستنشقين
وهي ترسل إليهم بالشذى!..
دكتورة خيرية السقاف
الجزيرة