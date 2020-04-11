د. خيرية السقاف : عدا الإنسان!.

نسمع ذواتنا في كثرة الصمت

حين يكون ضجيجه فراغاً يشبه الفضاء؟!…

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استبدل العلماء مصطلح «الأثير» بمصطلح «الفراغ»

بينما ظل المشُوقون لأصواتٍ يحبونها

ينتظرون أن يحملها «الأثير» إلى فراغهم !!..

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لو أن جعبة الكاتب فارغة، أكان للقلم

أن يخط كلمة؟!..

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البشرية في عنق زجاجة؛

إنها تختنق بأحلامها؟!..

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الحرية الآن لكل الكائنات غير العاقلة

عدا الإنسان!..

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قارئ المعنى ذكي التأويل!..

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سلوكُ المرءِ مع الوقتِ، نهجُ عقلِه!..

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النية الحسنة درعٌ لظهر صاحبها!..

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«القمر العملاق» المتسلِّل من النوافذ

مواساة للركود

في البيوت المغلقة!

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تنبت الزهور في الأشجار

لا تبالي بعزلة المستنشقين

وهي ترسل إليهم بالشذى!..

دكتورة خيرية السقاف

الجزيرة