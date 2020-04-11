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د. خيرية السقاف : عدا الإنسان!.

كل الوطن- فريق التحرير
2020-04-11T18:22:35+03:00
2020-04-11T18:24:26+03:00
كتاب وأقلام
كل الوطن- فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
د. خيرية السقاف : عدا الإنسان!.

نسمع ذواتنا في كثرة الصمت

حين يكون ضجيجه فراغاً يشبه الفضاء؟!…

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* * *

استبدل العلماء مصطلح «الأثير» بمصطلح «الفراغ»

بينما ظل المشُوقون لأصواتٍ يحبونها

ينتظرون أن يحملها «الأثير» إلى فراغهم !!..

* * *

لو أن جعبة الكاتب فارغة، أكان للقلم

أن يخط كلمة؟!..

* * *

البشرية في عنق زجاجة؛

إنها تختنق بأحلامها؟!..

* * *

الحرية الآن لكل الكائنات غير العاقلة

عدا الإنسان!..

* * *

قارئ المعنى ذكي التأويل!..

* * *

سلوكُ المرءِ مع الوقتِ، نهجُ عقلِه!..

* * *

النية الحسنة درعٌ لظهر صاحبها!..

* * *

«القمر العملاق» المتسلِّل من النوافذ

مواساة للركود

في البيوت المغلقة!

* * *

تنبت الزهور في الأشجار

لا تبالي بعزلة المستنشقين

وهي ترسل إليهم بالشذى!..

دكتورة خيرية السقاف

الجزيرة

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378618

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