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» » محاورة شعرية طريفة.. سيدة سعودية تكشف سر إغلاق باب بيتها في وجه جارتها (فيديو)

محاورة شعرية طريفة.. سيدة سعودية تكشف سر إغلاق باب بيتها في وجه جارتها (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-11T18:51:49+03:00
2020-04-11T18:59:21+03:00
فيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 دقائقآخر تحديث : منذ 8 دقائق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطنة سعودية تكشف فيه سبب إغلاقها المفاجئ للباب الواصل بينها وبين جارتها.

ويظهر المقطع ابن المواطنة وهو يتساءل عن سبب خطوتها، لتجيبه بأبيات شعرية قائلة إن إغلاق الباب جاء “تنفيذا لأوامر قيادة البلاد”، حتى لا تساهم في انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد.

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وجاء في أبياتها الشعرية:

“تسكيرة الباب لها أسباب .. لو أنها ماهي عاداتنا
فعلا على الشرع ما ينعاب .. وتنفيذنا لأمر دولتنا
ولكل حاجة نحسب حساب .. ولا نخالف حكومتنا
نخاف من واحد منصاب .. يزورنا وقت جمعتنا
مع الوارعين والشياب .. راح حلها عاد لاجتنا
وبالله الواحد الوهاب.. من الوبا تحفظ أمتنا
وترددنا نفتح الأبواب .. ونفرح ونرجع لعاداتنا”.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378623

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