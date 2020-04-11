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الولايات المتحدة : ديك رومي مصاب بإنفلونزا الطيور

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 16 ثانيةآخر تحديث : منذ 16 ثانية
الولايات المتحدة : ديك رومي مصاب بإنفلونزا الطيور
كل الوطن- نوفوستي : أكدت وزارة الزراعة الأمريكية إصابة ديك رومي في إحدى مزارع تربية الدواجن بإنفلونزا الطيور لأول مرة منذ عام 2017.

وجاء في بيان الوزارة، “تؤكد إدارة التفتيش على الحيوانات والنباتات في وزارة الزراعة اكتشاف فيروس H7N3 في مزرعة لتربية الديكة الرومية في مقاطعة تشيسترفيلد بولاية كارولينا الجنوبية”.

ويعتقد الخبراء أن هذا الفيروس هو نسخة متغيرة من سلالة ضعيفة غير مرضية، سبق أن اكتشف في نفس المنطقة.

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ويشير الخبراء، إلى عدم اكتشاف إصابات بين الناس في المنطقة، لذلك لا ترى الوزارة وجود خطر يهدد السكان. ولكنها في نفس الوقت تؤكد على ضرورة المعالجة الحرارية الجيدة للحوم الدواجن والبيض، وأن العمل جار لعزل هذا الفيروس ومنع انتشاره.

وتجدر الإشارة، إلى أن إنفلونزا الطيور يسببها فيروس الإنفلونزا من نوع А، الذي تنقله الطيور البرية ويصيب الدواجن المنزلية.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378642

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