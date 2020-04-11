السعودية ترصد 25 مليون دولار لمساعدة حكومة اليمن في مواجهة كورونا

أعلنت السعودية تخصيص 25 مليون دولار لمساعدة الحكومة اليمنية في مواجهة كورونا، يضاف إلى 500 مليون دولار أسهمت بها لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2020.

السعودية ترصد 25 مليون دولار لمساعدة حكومة اليمن في مواجهة كورونااليمن يسجل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

وأعلنت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن، عن رصد أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة حضرموت، مؤكدة أن حالة المريض مستقرة ويتلقى الرعاية الصحية.

وفرضت السلطات المحلية في المحافظة جنوب شرقي البلاد، حظر تجوال كامل على مدينة الشحر الساحلية منذ ساعات الصباح الأولى.

من جهتها، حذرت حكومة الحوثيين في صنعاء في وقت سابق، من “سيناريو كارثي”، في حال اجتياح فيروس كورونا اليمن.

المصدر: “سبق”