تسجيل الدخول
» » النيابة العامة الكويتية تحبس الصحفي مبارك البغيلي بتهمة الإساءة لمصر

النيابة العامة الكويتية تحبس الصحفي مبارك البغيلي بتهمة الإساءة لمصر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 8 ثوانيآخر تحديث : منذ 8 ثواني
النيابة العامة الكويتية تحبس الصحفي مبارك البغيلي بتهمة الإساءة لمصر

أصدرت النيابة العامة الكويتية قرارا بحبس الصحفي مبارك البغيلي 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة الإساءة إلى الدولة المصرية بتغريدات على “تويتر”.

وكانت النيابة الكويتية قد استدعت قبل يومين البغيلي بتهمة استخدام حسابه الشخصي في “تويتر” للإساءة لمصر، وأعلنت أنه بث أكاذيب لا أساس لها من الصحة وهدفها الإساءة للعلاقات الطيبة بين شعبي البلدين.

اقرأ أيضا...
5e9239f342360449c51d94f1 - كل الوطن

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، قد تلقى أمس الجمعة اتصالا هاتفيا من نظيره الكويتي أحمد الناصر الصباح، وأعرب الجانبان عن عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بالعلاقات الأخوية بين البلدين أو التطاول على مرتكزاتها.

المصدر: وكالات

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378689

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.