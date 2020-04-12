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الداخلية المصرية تكشف ملابسات محاولة منع دفن طبيبة توفيت بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : منذ 21 ثانية
الداخلية المصرية تكشف ملابسات محاولة منع دفن طبيبة توفيت بكورونا

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم السبت، أن بعض الخارجين على القانون، حاولوا منع دفن طبيبة توفيت متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة في بيانها: “بتاريخ اليوم قام بعض الخارجين عن القانون بمنطقة المدافن الكائنة بقرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية، بمحاولة منع إجراءات دفن إحدى السيدات التى توفيت نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، استجابة للشائعات ودعوات التحريض التى تروج لها اللجان الإلكترونية لجماعة الإخوان الإرهابية بدعوى منع إنتشار المرض”.

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وأضافت الوزارة في بيانها: “تم التعامل مع تلك العناصر التي شاركت في الحادث، وضبط 23 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، ويجري عرضهم على النيابة العامة”.

وأكدت الداخلية المصرية استمرارها في التصدي “بكل حزم وحسم لأية محاولات لإثارة الشغب أو الخروج عن القانون أو عرقلة إجراءات دفن المتوفين من ضحايا الإصابة بهذا الفيروس، التي تتم وفق الضوابط المقررة من وزارة الصحة”.

المصدر: RT

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378693

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