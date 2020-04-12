فنّان مصري يفتح مقابر عائلته لاستقبال جثامين ضحايا كورونا من الأطقم الطبية – فيديو

أعرب الفنان المصري عمرو سعد، عن استنكاره الشديد لكل المشاهد التي انتشرت مؤخرا من رفض أهالي إحدى القرى، دفن جثمان طبيبة قضت بفيروس كورونا، في مقابر القرية.

فنان مصري يفتح مقابر عائلته لاستقبال جثامين ضحايا كورونا من الأطقم الطبية – فيديومصدر أمني مصري لـRT: اعتقال 15 مواطنا منعوا دفن طبيبة سقطت ضحية لكورونا

وكتب سعد عبر حسابه على “فيسبوك”: “أنا أقدم وأعلن أن مدافن العيلة الخاصة ملك لكل طبيب وممرض وعامل من الأطقم الطبية المواجهين لكورونا، وأنا أعلن هذا وسوف أعمله”.

وأضاف: “أي واحد من أسر الأطقم الطبية يرسلي ولن أتردد لحظة، وأنا مستعد لأن أحمل النعش وأساهم في الدفن بيدي”.

وتابع: “ليس من المعقول ما قرأت وسمعت.. إنه شيء مخيف وغريب أكتر من كورونا والفيروس.. نحن في وقت الحروب لم نكن نعمل مثل هذا.. لا يمكن أن تكون هذه أخلاقنا”.

وختم الفنان المصري رسالته بالقول: “شيء غريب جدا جدا، والأغرب إنك تقول لجثمان سيدة واجهت وقدمت روحها بكل شجاعة وبكل قوة لمواجهة الفيروس كلنا خائفون منه.. هذا عيب”.

المصدر: “عمرو سعد – فيسبوك”