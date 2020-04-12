د. عبدالمجيد الجلاَّل: هل انتهى العبث الروسي بأسعار النفط!

ماذا حدث في أسواق النفط !

خلال فترة زمنية قياسية ، هوت أسعار النفط ، ولحق ضرر هائل باقتصاديات وموازنات الدول المنتجة للنفط ، بما فيهم روسيا .

القاعدة الأساسية ، في السياسات النفطية ، تقول : حين لا تتقاطع أهداف المنتجين ، تغرق أسواق النفط بالنفط ، وهذا ما حدث !

في أزمة انهيار أسعار النفط ، بدت روسيا أكثر انتهازية ، لا يهمها استقرار وتوازن أسواق النفط ، ولا يهمها مصالح الدول المنتجة ، بل كان دَيْدَنها تحقيق مصالحها الخاصة ، وكانت في هذه المرحلة ، تحديداً ، ضرب النفط الصخري الأمريكي، وإخراجه من أسواق النفط !

هذا السلوك الروسي ، مرفوض من قبل منظمة أوبك ، والمملكة العربية السعودية تحديداً ، إذ أنَّ سياسة المملكة الثابتة ، تقوم على تحقيق توازن الأسواق ، واستقرارها ، بما يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين ، بما فيهم ، منتجي النفط الصخري الأمريكي ، وقد بذلت المملكة جهوداً كبيرة مع «أوبك+» للحد من وجود فائض نفطي كبير بالأسواق ، الذي نتج ، عن انخفاض نمو الاقتصاد العالمي، وأزمة الكورونا ، ولكن الموقف السعودي المبدئي اصطدم بالموقف الروسي المُتعنت !

إنَّ إصرار روسيا ، على ضرب شركات النفط الصخري الأمريكية ، والإضرار بمصالح 22 دولة منتجة ، برفضها تمديد اتفاق أوبك+ بخفض الإنتاج ، أسهم في إحداث هذه الفوضى النفطية الراهنة ، فدعم الأسعار ، لا يتماهى مع هذا الموقف الروسي الانتهازي !

وكما قال رئيس معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية في موسكو ألكسندر دينكين: ” لقد قرر الكرملين التضحية بـ أوبك+ ، لوقف تزايد إنتاج الصخر الزيتي في الولايات المتحدة “!

خلاصة القول ، منظمة أوبك ، غير قادرة لوحدها ، على دعم الأسعار ، وضبط أسواق النفط ، فالدول المنتجة من خارج أوبك ، أكثر عدداً ، وأكثر إنتاجاً ، ولعلَّ بوادر الاتفاق على خفض الإنتاج بنحو 10 مليون برميل يومياً، في الاجتماع الأخير لمنظمة أوبك + قد يساعد على انتعاش أسعار النفط ، شريطة استمرار التعاون والتنسيق بين الدول المنتجة ، من أوبك ، وخارجها ، خاصة روسيا ، بما يخدم مصالح الجميع ، ويساعد على استقرار أسعار النفط .