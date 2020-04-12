تسجيل الدخول
» » كورونا يتدخل بالتقاليد الرمضانية في إندونيسيا

كورونا يتدخل بالتقاليد الرمضانية في إندونيسيا

كل الوطن - فريق التحرير
منوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
كورونا يتدخل بالتقاليد الرمضانية في إندونيسيا

أعلنت الحكومة الإندونيسية اليوم الأحد، عن فرض قيود على وسائل النقل العام قبل النزوح السنوي إلى القرى مع بداية شهر رمضان في محاولة لإبطاء انتشار فيروس كورونا.

ويتدفق نحو 75 مليون إندونيسي من المدن الكبيرة إلى مسقط رؤوسهم مع بداية شهر رمضان الذي يحل الشهر الجاري، وسط تحذيرات خبراء الصحة من حدوث زيادة في عدد الإصابات بكورونا في البلاد.

اقرأ أيضا...

ولن يسمح للحافلات العامة والقطارات والطائرات والسفن إلا بشغل نصف مقاعدها فقط، بموجب إجراء جديد يفرض ألا يشغل راكبو أي سيارة خاصة سوى نصف مقاعدها فقط، في حين قد لا يركب الدراجة النارية سوى شخص واحد.

وتعد العاصمة جاكرتا بؤرة تفشي كورونا في إندونيسيا، التي بلغ عدد حالات الإصابة فيها 3842 وعدد الوفيات 327.

وواجه الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو انتقادات لرفضه دعوات لفرض حظر تام على السفر إلى البلدات خلال رمضان، بالإضافة إلى شن حملة أكثر صرامة مثل تلك التي فرضتها الدول المجاورة لإندونيسيا.

المصدر: “رويترز”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378713

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.