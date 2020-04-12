الكويت تسجل 80 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

كل الوطن- سبتونيك عربى : أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبد الله السند، اليوم الأحد، تسجيل 80 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وارتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 1234، وقال السند في المؤتمر الصحفي اليومي الـ35 للوزارة، إن الحالات هي “حالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وتعود لمواطن كويتي وهي قادمة ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة وكانت تحت الحجر الصحي المؤسسي”، وذلك بحسب صحيفة “القبس”.

وأضاف أن الحالات المخالطة بلغ عددها 71 وهي “حالتان لمواطنين كويتيين، و42 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية، وتسع حالات لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية، وست حالات لمقيمين من الجنسية الإيرانية، وأربع حالات لمقيمين من الجنسية المصرية، وحالتان لمقيمين من الجنسية النيبالية، وحالتان لمقيمين من الجنسية الباكستانية، وحالتان لمقيمين من الجنسية الفلبينية، وحالة لمقيم من الجنسية السورية، وحالة لمقيم من الجنسية البرتغالية، وهي مخالطة لحالات تأكدت إصابتها بالفيروس.

وقررت الحكومة الكويتية تعطيل المؤسسات الحكومية 11 يوما كإجراء احترازي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، كما قررت تعطيل أعمال جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة (احترازياً) بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 2020/4/12 وحتى يوم الخميس الموافق 2020/4/23 باعتبارها أيام راحة، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 2020/4/26.