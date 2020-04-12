كل الوطن- متابعات: أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د/ محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) في المملكة بلغ 4462 حالة بعد تسجيل 429 حالة جديدة خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتسجدات فيروس كورونا في المملكة إلى أن من بين هذه الحالات يوجد حالياً (3642) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 65 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة، كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (761 ) حالة بإضافة (41) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (59) حالة بإضافة 7 حالات وفيات جديدة.