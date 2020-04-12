وأشار خلال المؤتمر الصحفي اليومي لمتسجدات فيروس كورونا في المملكة إلى أن من بين هذه الحالات يوجد حالياً (3642) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 65 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة، كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (761 ) حالة بإضافة (41) حالة تعافي جديدة، وبلغ عدد الوفيات (59) حالة بإضافة 7 حالات وفيات جديدة.

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