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الملك وترامب وبوتين يؤكدون على مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها دعماً للاقتصاد العالمي ارتياح سعودي – أمريكي – روسي

كل الوطن- فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 14 ثانيةآخر تحديث : منذ 14 ثانية
الملك وترامب وبوتين يؤكدون على مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها دعماً للاقتصاد العالمي ارتياح سعودي – أمريكي – روسي

واس – الرياض:   جرى اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله – وفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا

الاتحادية. وتم خلال الاتصال، استعراض أبرز ما تم التوصل إليه في ضوء اجتماع مجموعة (أوبك +). وقد أعرب القادة عن ارتياحهم البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والمحافظة عليه من قبل

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الدول المنتجة. وتم التأكيد خلال الاتصال على ضرورة مواصلة الدول المنتجة القيام بمسؤولياتها والالتزام بها في سبيل استقرار الأسواق البترولية ولدعم الاقتصاد العالمي.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378757

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