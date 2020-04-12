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جازان: القبض على مواطنين ومقيم إعتدوا على عامل محطة وقود وسرقته

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 26 ثانيةآخر تحديث : منذ 26 ثانية
جازان: القبض على مواطنين ومقيم إعتدوا على عامل محطة وقود وسرقته

كل الوطن – الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، الرائد نايف بن عبدالرحمن الحكمي، بأنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله أشخاص في إحدى محطات الوقود، يدعون رغبتهم في تعبئة مركبتهم، ومن ثم قاموا بإركاب العامل معهم بالقوة والاعتداء عليه وسلب ما معه من مبلغ مالي، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية – بفضلٍ من الله تعالى – من القبض عليهم وهم (مواطنان ومقيم من الجنسية اليمنية) في العقد الثالث والرابع من العمر، وجرى إيقافهم، واتخذت الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378775

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