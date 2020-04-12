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عايش الفهيد في ذمة الله

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
عايش الفهيد في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى عايش بن محمد الفهيد.
واقيمت الصلاة أمس السبت بعد صلاة الظهر مباشرة ودفن في مقبرة الخدود بحي المزرع بمدينة الهفوف بمحافظة الأحساء.
إنا لله وإنا إليه راجعون

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378778

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