درجة الدكتوراه للقشعمي

حصل الدكتور عبدالله محمد القشعمي على درجة الدكتوراه تخصص ” هندسة برمجيات” من جامعة بورموث إنجلترا، حيث تمت موافقة معالي مدير جامعة المجمعة على تعيينه بوظيفة أستاذ مساعدبقسم علوم الحاسب والمعلومات بكلية العلوم بالزلفي. تهانينا للدكتور القشعمي وعقبال الدرجات العليا .