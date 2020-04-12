درجة الدكتوراه للقشعمي

حصل الدكتور عبدالله محمد القشعمي على درجة الدكتوراه تخصص ” هندسة برمجيات” من جامعة بورموث إنجلترا، حيث تمت موافقة معالي مدير جامعة المجمعة على تعيينه بوظيفة أستاذ مساعدبقسم علوم الحاسب والمعلومات بكلية العلوم بالزلفي. تهانينا للدكتور القشعمي وعقبال الدرجات العليا .
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