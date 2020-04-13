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هيئة الاتصالات تطلق حملة “جاء دورك” وتدعو المواطنين الراغبين بالانضمام إلى تطبيقات التوصيل

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 20 ثانيةآخر تحديث : منذ 20 ثانية
هيئة الاتصالات تطلق حملة “جاء دورك” وتدعو المواطنين الراغبين بالانضمام إلى تطبيقات التوصيل

كل الوطن – واس

أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات حملة #جا_دورك , دعت فيها الراغبين من المواطنين إلى التسجيل في تطبيقات التوصيل المسجلة لديها؛ بهدف المساهمة في تلبية احتياجات المستفيدين الضرورية وإيصالها إلى منازلهم.

وكشفت الهيئة أن دعوتها تأتي ضمن الجهود الشاملة في تلبية كافة المتطلبات والاحتياجات للمستفيدين خلال فترة منع التجول من خلال تطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة، والسعي نحو خدمة المواطن والمقيم وتوفير كافة احتياجاتهم من المواد التموينية والدوائية والمستلزمات المنزلية خلال هذه الظروف الاستثنائية.

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وأكدت الهيئة إمكانية انضمام جميع الفئات المهتمة من السعوديين في التطبيقات المسجلة لديها، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على القائمة المعتمدة للتطبيقات على موقع الهيئة الإلكتروني https://www.citc.gov.sa/list.

وتأتي هذه الحملة امتداداً لدعوة الهيئة المستمرة لكافة المواطنين والمقيمين بالاعتماد على تطبيقات التوصيل الإلكترونية المسجلة لدى هيئة الاتصالات في التسوق وتأمين الاحتياجات الضرورية والبقاء في المنازل خلال هذه الفترة التي تشهد اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378799

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