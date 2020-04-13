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وزير الشؤون الإسلامية يوافق على بدء استقبال البحوث المتخصصة بجائحة كورونا

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 ثانيةآخر تحديث : منذ 29 ثانية
وزير الشؤون الإسلامية يوافق على بدء استقبال البحوث المتخصصة بجائحة كورونا

كل الوطن – واس

وافق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على بدء استقبال البحوث العلمية الشرعية المتعلقة بجائحة فيروس كورونا من المتخصصين (أفراداً وجهات)، عقب اكتمال الضوابط والمعايير كافة للبحوث التي أقرتها اللجنة المتخصصة عبر الرابط : https://bit.ly/3a97CZj ، خلال الفترة : 21 – 30 / 8 / 1441هـ .

جاء ذلك بعد عدة اجتماعات (افتراضية) عقدتها اللجنة التي شكلها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ برئاسته، ومعالي النائب الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد نائباً للرئيس وعضوية عدد من وكلاء الوزارة والمتخصصين، استشعاراً لأهمية بذل الجهود الشرعية كافة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ومواكبة لجهود الدولة في منع انتشار الوباء وتماشيًا مع رسالة الوزارة وأهدافها .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378805

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