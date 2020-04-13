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فلسطين.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

كل الوطن - فريق التحرير
2020-04-13T12:57:04+03:00
2020-04-13T14:05:32+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ ساعة واحدةآخر تحديث : منذ ساعة واحدة
فلسطين.. ارتفاع عدد الإصابات بكورونا

أعلنت السلطات الفلسطينية تسجيل إصابة واحدة بفيروس كورونا في رافات بضواحي القدس، ليرتفع مجموع الإصابات في الأراضي الفلسطينية إلى 308.

وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم اليوم الاثنين، إنه تم تسجيل إصابة واحدة اليوم في رافات بضواحي القدس.

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ولفت المتحدث إلى أن إجمالي الإصابات في الضفة الغربية بلغ 272 حالة وقد تعافى 59، فيما بلغ عدد الوفيات حالتين.

وأضاف ملحم، أن الحالة الجديدة لشاب كان يعمل في مصنع “عطروت” وأجري له الفحص الثاني وثبتت إصابته، وأن هناك 36 حالة غير مؤكدة في القدس ليصل تعداد الإصابات في الضفة والقدس إلى 308، مشددا على أنه “لا شيء يوحي لعودة الحياة لطبيعتها”.

من جهته، قال الدكتور كمال الشخرة، مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية، إنه “تمت معاينة 18 ألف حالة، وهناك 176 حالة ذكور مصابين و94 إناث و29 عاملا مصابا و96 مخالطا للعمال، و56 مخالطا لوفود سياحية، و20400 حالة حجر منزلي في الضفة وغزة”.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378832

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