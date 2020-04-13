تسجيل الدخول
» » وكالة الانباء العمانية: سلطنة عمان تسجل أعلى معدل يومي في الإصابات بفيروس “كورونا”

وكالة الانباء العمانية: سلطنة عمان تسجل أعلى معدل يومي في الإصابات بفيروس “كورونا”

كل الوطن- فريق التحرير
2020-04-13T13:29:49+03:00
2020-04-13T14:05:29+03:00
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 51 دقيقةآخر تحديث : منذ 51 دقيقة
وكالة الانباء العمانية: سلطنة عمان تسجل أعلى معدل يومي في الإصابات بفيروس “كورونا”
كل الوطن- سبتونيك: أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الاثنين، تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس “كورونا”.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن العدد الإجمالي للحالات المصابة في سلطنة عمان وصل إلى 727 إصابة، وذلك حسب وكالة الأنباء العمانية.

وأضافت أن إجمالي الوفيات بلغ أربع حالات وفاة، فيما تماثلت 124 حالة للشفاء.

اقرأ أيضا...

​وكانت سلطنة عمان قد فرضت العزل الصحي على ولاية ثانية في بلادها، بعدما فرضته من قبل على ولاية مطرح.

وأفادت شرطة سلطنة عمان، بأنه سيتم فرض العزل الصحي على ولاية مسقط، العاصمة، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح الجمعه وحتى إشعار آخر.

كلمات دليلية
رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378840

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.