إعلام: هيئة سعودية توقع أكبر عقد يخصص لجهة واحدة في تاريخها

كل الوطن- وكالات- سبتونيك: وقعت الهيئة العامة للموانئ في السعودية، اليوم الاثنين، أكبر عقد يخصص لجهة واحدة، في تاريخ الموانئ في المملكة.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن التوقيع عبارة عن “عقد إسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام”.

وأشارت إلى أن الشركة التي تم التوقيع معها هي الشركة السعودية العالمية للموانئ، علما بأن العقد يحمل صيغة البناء والتشغيل والنقل.

وتقدر قيمة الاستثمارات في هذا العقد بـ7.3 مليار ريال، ومن شأن هذا العقد رفع الطاقة الاستيعابية لمحطات الحاويات في ميناء الملك عبدالعزيز بنسبة 87%، كما يوفر أكثر من أربعة آلاف وظيفة في قطاع الموانئ والشحن.