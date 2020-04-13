راغب علامة يعلن شفاء أحد أفراد عائلته من كورونا

أعلن الفنان اللبناني راغب علامة عن شفاء، أحد أفراد عائلته من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال علامة، في تغريدة عبر “تويتر” إن ابنة شقيقته ميرفت ترمس، التي تعيش في الولايات المتحدة الأمريكية، شفيت من كورونا، مشيرا إلى أنها لم تدخل إلى المستشفى.

ميرڤت ابنة شقيقتي،تعيش في أميركا في ولاية ميسوري،أصيبت ب فيروس كورونا،والآن قد شفيت منه والحمدلله بدون الدخول الى المستشفى.حيث أن أميركا عاجزة عن إدخال كل من أصيب بالڤيروس الى المستشفى،وطببت نفسها بنفسها.نشرت تجربتها ونصائحها بعد ٣ أسابيع من المعاناة،الحمدلله عالسلامة حبيبتي مارو https://t.co/QpbdrDTjF0 — RaghebAlama (@raghebalama) April 10, 2020

ولفت علامة إلى أن الولايات المتحدة عاجزة عن إدخال كل مصاب بالفيروس إلى المستشفى، وبالتالي فإن ابنة شقيقته عالجت نفسها بنفسها في المنزل.

المصدر: تويتر