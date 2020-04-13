وزيرة التخطيط المصرية تتوقع انخفاض إيرادات السياحة إلى 11 مليار دولار

كل الوطن- رنيم المشهراوى- متابعات: قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط المصرية، اليوم الاثنين، إنها تتوقع أن تصل إيرادات السياحة في السنة المالية الحالية 2019-2020 إلى نحو 11 مليار دولار بدلا من 16 مليارا كانت متوقعة قبل أزمة كورونا.

جاءت تصريحات الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم في القاهرة، حسبما ذكرت “رويترز”.

من جانبه قال أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط إنه من المتوقع أن يتجاوز نمو الاقتصاد 1% في الربع الأخير من السنة المالية 2019-2020، التي تبدأ في أول يوليو/ تموز وتنتهي في 30 يونيو/ حزيران.

في سياق متصل، أشاد ممثل منظمة الصحة العالمية في القاهرة، جون جبور، بجهود الدولة المصرية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنها تعاملت بجدية مع الأمر منذ البداية.

وقال جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، فى مؤتمر صحفي، إن 85 % من إصابات كورونا في مصر تعافوا دون علاج.

وأضاف جبور، أن “مصر كانت من أول 4 دول في إقليم شرق المتوسط التي استلمت الكواشف الطبية، مشيرا إلى تقديم التوجيه التقني للتحقيق في الوباء وتتبع المخالطين خاصة مركب النيل السياحي في أسوان”.