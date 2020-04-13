تسجيل الدخول
» » الرياض: الأجهزة الأمنية تعتمد نماذج تصاريح التنقّل خلال فترة منع التجوّل

الرياض: الأجهزة الأمنية تعتمد نماذج تصاريح التنقّل خلال فترة منع التجوّل

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 18 ثانيةآخر تحديث : منذ 18 ثانية
الرياض: الأجهزة الأمنية تعتمد نماذج تصاريح التنقّل خلال فترة منع التجوّل

كل الوطن – الرياض

بدأت الأجهزة الأمنية اليوم في مدينة الرياض تنفيذ قرار وزارة الداخلية الخاص بتطبيق نماذج تصاريح التنقل خلال فترة منع التجول للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول، فيما يتم تطبيق القرار يوم غدٍ في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة ، على أن يتبع ذلك مناطق ومدن أخرى في الأيام القادمة ، ويأتي القرار لرغبة الوزارة في مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من منع التجول، حيث عملت على تحديث نماذج (تصاريح التنقل خلال فترة المنع) للفئات المستثناة من تعليمات منع التجول.

وكانت وزارة الداخلية قد اعتمدت نموذجًا موحدًا للعمل بموجبه، ، حيث تتولى كل جهة حكومية إصدار التصاريح اللازمة لمنسوبيها أو منسوبي القطاعات التابعة أو المرتبطة بها للذين تتطلب حاجة العمل الفعلية والضرورية والملحة حصولهم عليها، وتوثق التصاريح من قبل الجهة المختصة بوزارة الداخلية، كما تقوم كل جهة حكومية بإصدار تصاريح للعاملين في القطاع الخاص الذي تشرف عليه وتوثيقها من قبلها ومن قبل وزارة الداخلية.

اقرأ أيضا...

كما بينت أن الموظفين والعاملين الذين يتنقلون بالحافلات المخصصة للنقل فيكتفى بالتصريح للسائق، على أن يشمل التصريح تحديد عدد الركاب بما لا يتجاوز (50 %) من حمولة الحافلة، ورقم اللوحة، ومسار التنقل، وأيام العمل، وأوقاتها، بالإضافة إلى ضرورة التزام الركاب بالاشتراطات الصحية اللازمة.

وتؤكد وزارة الداخلية أن من لم يلتزم بالتصريح الموحد والمعتمد سيحرر بحقه مخالفة منع التجول البالغ حدها الأدنى (10,000 ريال) عشرة آلاف ريال، وكذلك يعاقب بالجزاءات الأخرى المقررة نظاماً (الغرامة المالية، السجن ) .

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378906

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.