ترامب يعيد نشر “تغريدته” لإقالة كبير خبراء الأمراض المعدية

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نشر تغريدة على “تويتر” دعا فيها لإقالة الدكتور أنتوني فاوتشي أكبر خبير للأمراض المعدية في الولايات المتحدة.

ترامب يعيد نشر مسؤول أمريكي كبير ينتقد تعامل ترامب مع كورونا: كان يمكن إنقاذ الكثير من الأرواح!

وجاءت خطوة ترامب هذه، بعد أن قال فاوتشي إنه كان من الممكن إنقاذ عدد أكبر من الأرواح لو اتخذت البلاد إجراءات العزل العام مبكرا خلال تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعاد ترامب أمس الأحد نشر رسالة من مرشح جمهوري سابق للكونغرس، وقال على “تويتر”: “حان الوقت.. أقيلوا فاوتشي”.

وأثارت إعادة نشر الوسم تكهنات بأن صبر ترامب تجاه الخبير الشهير قد بدأ ينفد وقد يقيله بالفعل، فيما لم يعلق البيت الأبيض اليوم الاثنين، على التغريدة.

وبرز دور فاوتشي على مستوى البلاد في قيادة مكافحة الوباء، وناقضت تصريحاته رؤية ترامب وقام بتصحيح الرئيس في أمور علمية خلال الأزمة بما شمل مدى فاعلية عقار هيدروكسي كلوروكين، وهو دواء قديم مستخدم في معالجة الملاريا، في التغلب على فيروس كورونا.

من جهته، قال جو لوكهارت المتحدث باسم الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون: “لن يقيل فاوتشي اليوم…إنه يريد أن يهينه أولا لبعض الوقت وهناك شيء واحد يمكن أن تطمئن له… وهو أنه لن يملك الجرأة لإقالته بنفسه”.

المصدر: “رويترز”