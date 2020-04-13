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كورونا.. 20 وفاة بالجزائر ترفع الحصيلة لـ313

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
كورونا.. 20 وفاة بالجزائر ترفع الحصيلة لـ313

أعلنت الجزائر، الإثنين، تسجيل 20 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع إجمالي الوفيات بالبلاد إلى 313.

وقال الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في الإيجاز اليومي لحصيلة كورونا: “تم تسجيل 20 وفاة أخرى و69 إصابة جديدة بالفيروس، ترفع الإجمالي إلى 1983 إصابة من ضمنها 313 وفاة”.

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وأوضح فورار أن “عدد المتعافين من الفيروس بلغ 601 من إجمالي المصابين”.

وحتى مساء الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و896 ألفا، توفي منهم أكثر من 117 ألفا، فيما تعافى أكثر من 438 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

الأناضول

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=378922

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